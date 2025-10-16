Hidrolimpiadora K 1 Entry *MX
Hidrolavadora compacta, fácil de transportarse y guardarse en cualquier espacio de la casa. La K1 Entry, será el mejor aliado para quitar la suciedad acumulada en exteriores.
Cuenta con un diseño horizontal para guardarla sin esfuerzo y transportarla con facilidad. Su almacenamiento es sencillo en lugares con poco espacio. Gracias a sus dimensiones compactas, es fácil de desplazar. Cuenta con una Lanza pulverizadora Vario Power, se puede regular la presión hasta que se alcance el nivel deseado, girando esta lanza.
Características y ventajas
Diseño horizontal para guardarla sin esfuerzo y transportarla con facilidadAlmacenamiento sencillo en el maletero o en lugares con poco espacio. Dimensiones compactas; fácil de desplazar.
Lanza pulverizadora Vario PowerGirando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se alcance el nivel deseado.
Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida del agua de lluvia, fuentes, etc.Para utilizarla sin acceso a una conexión de agua.
Manguera de alta presión de 25 pies (7,6 m)
- Manguera más larga para lugares de utilización más grandes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (bar)
|máx. 100
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 300
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|385 x 174 x 298
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza Vario Power
- Manguera de alta presión: 7.5 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Coches
- Para limpiar motos y scooters.
- Bicicletas
- Escaleras exteriores
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.