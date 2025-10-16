Hidrolimpiadora K 1 PROMO
La K 1 es el modelo básico, pequeño y ligero de hidrolavadora para uso ocasional. Por ejemplo, para la limpieza de muebles de jardín o pequeñas superficies de jardín.
La hidrolavadora K 1 es perfecta para pequeñas limpiezas ocasionales en el entorno de la casa. Es idónea para, por ejemplo, la limpieza de muebles de jardín, bicicletas o pequeñas terrazas. La boquilla de chorro plano incluida limpia con potencia incluso las superficies más sensibles. Se trata de la opción perfecta para la limpieza ocasional de suciedad ligera. El filtro de agua integrado protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad. Tras la limpieza, la manguera de alta presión y la lanza pulverizadora se pueden almacenar de manera sencilla y rápida directamente en el equipo. Gracias a su diseño pequeño y ligero, la K 1 se transporta fácilmente y se puede almacenar incluso en poco espacio.
Características y ventajas
Dispositivo compacto y ligeroPara un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños. Puede transportarse con una sola mano.
Manguera de aspiración de detergente integradaUso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y ordenLa manguera, las lanzas pulverizadoras y la pistola se pueden almacenar de forma ordenada y en poco espacio.
Sistema Quick Connect.
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo de manera rápida y cómoda.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1450
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 270
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|15
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1200
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|188 x 206 x 445
Scope of supply
- Pistola de alta presión: Pistola K 1
- Boquilla simple
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para el lavado de automóviles.
- Para limpiar motos y scooters.
- Bicicletas
