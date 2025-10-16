Hidrolimpiadora K 2 Compact *MX
Muy compacta, fácil de transportar y de guardar: la hidrolavadora a presión K 2 Compact, es ideal para eliminar la suciedad ligera en el hogar. Tiene rendimiento de superficie de 20 m² / h.
A pesar de sus dimensiones compactas, la K 2 Compact proporciona toda la potencia de una hidrolavadora sin dejar de ser móvil y flexible. El dispositivo se puede almacenar cómodamente y ocupa muy poco espacio. La manguera de alta presión se puede almacenar en la cubierta frontal. Equipado con una pistola de gatillo Quick Connect, una manguera de alta presión de 4 m, una lanza pulverizadora, un lanzador de suciedad y un filtro de agua, el K 2 Compact es ideal para uso ocasional y suciedad ligera en muebles y herramientas de jardín, bicicletas y en la casa. El rendimiento de la superficie es de 20 m² / h.
Características y ventajas
Almacenamiento de manguera en la cubierta frontalLa manguera se puede colgar cómodamente en la cubierta frontal.
Asientos confortables en la manoEl dispositivo es fácil de transportar. Cuando no se necesita el asa de transporte, desaparece en la carcasa.
Fácil de conectarPara una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
- Las lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)
|1 / 127 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Boquilla simple
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Succión
- Asa telescópica.
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
Accesorios
Detergentes
