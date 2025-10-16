A pesar de sus dimensiones compactas, la K 2 Compact proporciona toda la potencia de una hidrolavadora sin dejar de ser móvil y flexible. El dispositivo se puede almacenar cómodamente y ocupa muy poco espacio. La manguera de alta presión se puede almacenar en la cubierta frontal. Equipado con una pistola de gatillo Quick Connect, una manguera de alta presión de 4 m, una lanza pulverizadora, un lanzador de suciedad y un filtro de agua, el K 2 Compact es ideal para uso ocasional y suciedad ligera en muebles y herramientas de jardín, bicicletas y en la casa. El rendimiento de la superficie es de 20 m² / h.