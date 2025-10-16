Hidrolimpiadora K 2 Full Control *MX
Aplicación con asesor: la hidrolavadora K 2 Power Control de Kärcher para limpiar, por ejemplo, bicicletas, herramientas y muebles de jardín.
Conviértase en un experto en limpieza con la aplicación Home & Garden de Kärcher: en combinación con la hidrolavadora K 2 Power Control de Kärcher obtendrá resultados de limpieza superiores. La aplicación incluye un útil asesor que ofrece al usuario prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. La limpiadora de alta presión dispone de una pistola de alta presión y dos lanzas pulverizadoras con conexión Quick Connect. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Click Vario Power para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa telescópica de altura regulable que permite extenderla y recogerla cómodamente, una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, y una manguera de 5 metros.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick ConnectSolo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas. Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles. Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Manguera de aspiración integrada
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión.
- Empleo fácil. Manguera de aspiración para el empleo de detergentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|247 x 280 x 586
Scope of supply
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 5 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Succión
- Asa telescópica.
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.