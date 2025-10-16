Conviértase en un experto en limpieza con la aplicación Home & Garden de Kärcher: en combinación con la hidrolavadora K 2 Power Control de Kärcher obtendrá resultados de limpieza superiores. La aplicación incluye un útil asesor que ofrece al usuario prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. La limpiadora de alta presión dispone de una pistola de alta presión y dos lanzas pulverizadoras con conexión Quick Connect. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Click Vario Power para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa telescópica de altura regulable que permite extenderla y recogerla cómodamente, una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, y una manguera de 5 metros.