Hidrolimpiadora K 2 Power Control Car *MX
Con un asesor de apoyo a través de la aplicación: la hidrolavadora K 2 Power Control de Kärcher para limpiar, por ejemplo, bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Incluye el kit para coches.
La aplicación Home & Garden de Kärcher convierte al usuario en un experto en limpieza y permite un resultado de limpieza aún más eficiente con la hidrolavadora K 2 Power Control de Kärcher. La aplicación incluye un útil asesor que ofrece prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El equipo está equipado con una pistola de alta presión y dos lanzas pulverizadoras con conexión Quick Connect. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Click Vario Power para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa telescópica de altura regulable que permite extenderla y recogerla cómodamente, una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para los accesorios, pistola de alta presión y cable, y una manguera de 5 metros. El kit para coches incluye un cepillo de lavado para disolver la película de suciedad, una boquilla de espuma para espuma altamente adhesiva y la máxima capacidad de limpieza, así como 500 ml de shampoo para automóviles.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick ConnectSolo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas. Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles. Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Manguera de aspiración integrada
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión.
- Empleo fácil. Manguera de aspiración para el empleo de detergentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|247 x 280 x 586
Scope of supply
- Kit para coche: Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza Vario Power
- Lanza pulverizadora Click Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 5 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Succión
- Asa telescópica.
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.