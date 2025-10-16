La aplicación Home & Garden de Kärcher convierte al usuario en un experto en limpieza y permite un resultado de limpieza aún más eficiente con la hidrolavadora K 2 Power Control de Kärcher. La aplicación incluye un útil asesor que ofrece prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. K 2 Power Control Home, incluido kit para el hogar con el detergente para superficies T 1 y el detergente «Patio & Deck» de 500 ml para una limpieza sin salpicaduras de superficies medianas. El equipo está dispone de una pistola de alta presión y dos lanzas pulverizadoras con conexión Quick Connect. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Click Vario Power para controlar al máximo cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa telescópica de altura regulable que permite extraer y guardar el equipo cómodamente, una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, y una manguera de 5 metros.