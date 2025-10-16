Hidrolimpiadora K 2 Premium Car
Diga adiós a la suciedad. Mantenga limpia su casa, también en torno a los muebles de exterior y zonas ajardinadas más pequeñas, con la hidrolimpiadora K 2 Premium Car. Incluye el kit para el coche.
La suciedad de los vehículos, escaleras, herramientas y muebles de jardín ya es cosa del pasado. La hidrolavadora K 2 Premium Car con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales del hogar y del jardín. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida y al chorro giratorio de la boquilla turbo también incluida. El kit para el coche incluye un cepillo de lavado para disolver la película de suciedad, una boquilla de espuma para espuma altamente adhesiva y la máxima capacidad de limpieza, así como 500 ml de champú para coches. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium Car se transporta cómodamente al lugar de uso. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados se almacenan sin dificultad en la K 2 Premium Car.
Características y ventajas
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín). Fácil de maniobrar
Sistema Quick Connect.La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Kit para coche: Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Boquilla simple
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Terraza
- Para el lavado de automóviles.
- Para limpiar motos y scooters.
- Bicicletas
Detergentes
