La suciedad de los vehículos, escaleras, herramientas y muebles de jardín ya es cosa del pasado. La hidrolavadora K 2 Premium Car con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales del hogar y del jardín. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida y al chorro giratorio de la boquilla turbo también incluida. El kit para el coche incluye un cepillo de lavado para disolver la película de suciedad, una boquilla de espuma para espuma altamente adhesiva y la máxima capacidad de limpieza, así como 500 ml de champú para coches. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium Car se transporta cómodamente al lugar de uso. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados se almacenan sin dificultad en la K 2 Premium Car.