La suciedad de escaleras, herramientas y muebles de jardín es cosa del pasado. Hidrolavadora K 2 Premium Home con el kit Home, el limpiador de superficies T 1 y el detergente de 500 ml Patio & Deck para la limpieza sin salpicaduras de grandes superficies. La K 2 Premium Home con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en el hogar y el jardín. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida y al chorro giratorio de la boquilla turbo también incluida. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium Home se transporta cómodamente al lugar de uso. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados se almacenan sin dificultad en la K 2 Premium Home.