Hidrolimpiadora K 2 Premium Home

Diga adiós a la suciedad. Mantenga limpia su casa, también en las zonas de los muebles de exterior y zonas ajardinadas más pequeñas, con la hidrolimpiadora K 2 Premium Home. Incl. kit para el hogar.

La suciedad de escaleras, herramientas y muebles de jardín es cosa del pasado. Hidrolavadora K 2 Premium Home con el kit Home, el limpiador de superficies T 1 y el detergente de 500 ml Patio & Deck para la limpieza sin salpicaduras de grandes superficies. La K 2 Premium Home con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en el hogar y el jardín. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida y al chorro giratorio de la boquilla turbo también incluida. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium Home se transporta cómodamente al lugar de uso. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados se almacenan sin dificultad en la K 2 Premium Home.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 2 Premium Home: Manguera de aspiración de detergente integrada
Manguera de aspiración de detergente integrada
Uso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Hidrolimpiadora K 2 Premium Home: Limpieza y orden
Limpieza y orden
La manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Hidrolimpiadora K 2 Premium Home: Sistema Quick Connect.
Sistema Quick Connect.
La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Ruedas grandes
  • Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
  • Fácil de maniobrar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 110 / 120
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (PSI) máx. 1600
Caudal de agua (l/h) máx. 360
Rendimiento de superficie (m²/h) 20
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1400
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 4,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 7,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 242 x 285 x 790

Scope of supply

  • Kit para el hogar: K 3 Power: detergente para superficies T 1, detergente Patio & Deck, 0,5l
  • Prolongación de lanza
  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Boquilla simple
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 4 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 2 Premium Home
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Terraza
  • Para el lavado de automóviles.
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Bicicletas
Accesorios
Detergentes
