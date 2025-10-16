Hidrolimpiadora K 2 Premium Home
Diga adiós a la suciedad. Mantenga limpia su casa, también en las zonas de los muebles de exterior y zonas ajardinadas más pequeñas, con la hidrolimpiadora K 2 Premium Home. Incl. kit para el hogar.
La suciedad de escaleras, herramientas y muebles de jardín es cosa del pasado. Hidrolavadora K 2 Premium Home con el kit Home, el limpiador de superficies T 1 y el detergente de 500 ml Patio & Deck para la limpieza sin salpicaduras de grandes superficies. La K 2 Premium Home con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en el hogar y el jardín. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida y al chorro giratorio de la boquilla turbo también incluida. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium Home se transporta cómodamente al lugar de uso. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados se almacenan sin dificultad en la K 2 Premium Home.
Características y ventajas
Manguera de aspiración de detergente integradaUso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y ordenLa manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Sistema Quick Connect.La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Ruedas grandes
- Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
- Fácil de maniobrar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Kit para el hogar: K 3 Power: detergente para superficies T 1, detergente Patio & Deck, 0,5l
- Prolongación de lanza
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Boquilla simple
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Terraza
- Para el lavado de automóviles.
- Para limpiar motos y scooters.
- Bicicletas
