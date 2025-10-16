La hidrolavadora K 2 Premium Power Control de Kärcher en combinación con la aplicación Home & Garden de Kärcher consigue un resultado de limpieza todavía mejor. La aplicación incluye un útil asesor que ofrece prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El equipo está equipado con una pistola de alta presión y dos lanzas pulverizadoras con conexión Quick Connect. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Click Vario Power para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa telescópica de altura regulable que permite extenderla y recogerla cómodamente, un depósito de detergente extraíble para un llenado limpio, así como prácticas sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable. La K 2 Premium Power Control es ideal para limpiar, por ejemplo, bicicletas, herramientas y muebles de jardín.