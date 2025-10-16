Hidrolimpiadora K 2 Premium Power Control *MX
La hidrolavadora K 2 Premium Power Control con depósito de detergente para suciedad ligera. Incluye un práctico asesor que ofrece útiles consejos de limpieza a través de la aplicación.
La hidrolavadora K 2 Premium Power Control de Kärcher en combinación con la aplicación Home & Garden de Kärcher consigue un resultado de limpieza todavía mejor. La aplicación incluye un útil asesor que ofrece prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El equipo está equipado con una pistola de alta presión y dos lanzas pulverizadoras con conexión Quick Connect. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Click Vario Power para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa telescópica de altura regulable que permite extenderla y recogerla cómodamente, un depósito de detergente extraíble para un llenado limpio, así como prácticas sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable. La K 2 Premium Power Control es ideal para limpiar, por ejemplo, bicicletas, herramientas y muebles de jardín.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick ConnectSolo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas. Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles. Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Depósito para la solución detergente.
- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|247 x 280 x 586
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza Vario Power
- Lanza pulverizadora Click Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 5 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito
- Asa telescópica.
- Filtro de agua integrado
