Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car *MX

La hidrolavadora de alta presión K 2 Universal Car elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales para el hogar y el coche.

La hidrolavadora de alta presión K 2 Universal Car limpia en un abrir y cerrar de ojos los vehículos, escaleras y herramientas de jardín que presentan suciedad. El equipo de tamaño reducido es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el hogar y el patio. Así de sencillo es limpiar. También en el coche, que relucirá después de un tratamiento con la boquilla de espuma, el champú para automóviles (0,5 l) y el cepillo de lavado (incluidos estos tres accesorios). Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Car puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 3 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Car gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado destinado para ese fin.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car *MX: Compartimento para cable integrado
Compartimento para cable integrado
El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car *MX: Práctico compartimento para recoger accesorios
Práctico compartimento para recoger accesorios
La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car *MX: Sistema Quick Connect.
Sistema Quick Connect.
Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Medidas compactas y peso ligero
  • El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (bar/MPa) 110 / 11
Caudal de agua (l/h) máx. 360
Rendimiento de superficie (m²/h) 20
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,4
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 3,7
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Kit para coche: Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Boquilla simple
  • Manguera de alta presión: 3 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Accesorios
Detergentes
