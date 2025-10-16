La hidrolavadora de alta presión K 2 Universal Edition con boquilla turbo limpia en un abrir y cerrar de ojos las escaleras con musgo, las paredes desgastadas y las herramientas de jardín que presentan suciedad. Este compacto equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el hogar y el patio. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro giratorio de la boquilla turbo incluida. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Edition puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 5 metros de longitud en el equipo y la pistola. Todos los accesorios incluidos en la entrega pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado destinado para ese fin.