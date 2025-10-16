Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition *MX

La hidrolavadora de alta presión, K 2 Universal Edition, elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales para el hogar.

La hidrolavadora de alta presión K 2 Universal Edition con boquilla turbo limpia en un abrir y cerrar de ojos las escaleras con musgo, las paredes desgastadas y las herramientas de jardín que presentan suciedad. Este compacto equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el hogar y el patio. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro giratorio de la boquilla turbo incluida. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Edition puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 5 metros de longitud en el equipo y la pistola. Todos los accesorios incluidos en la entrega pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado destinado para ese fin.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition *MX: Compartimento para cable integrado
Compartimento para cable integrado
El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition *MX: Práctico compartimento para recoger accesorios
Práctico compartimento para recoger accesorios
La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition *MX: Sistema Quick Connect.
Sistema Quick Connect.
Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Medidas compactas y peso ligero
  • El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (PSI) máx. 1600
Caudal de agua (l/h) máx. 280
Rendimiento de superficie (m²/h) 20
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1400
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 3,7
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Boquilla simple
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 5 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition *MX
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.