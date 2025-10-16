Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Promo
La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Promo elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales para el hogar.
La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Promo con lanza pulverizadora simple limpia en un abrir y cerrar de ojos los vehículos, escaleras, herramientas y muebles de jardín que presentan suciedad. Este compacto equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales del hogar y el patio. Las superficies se limpian con gran precisión gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Edition Promo puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 3 metros de longitud en el equipo y la pistola. Todos los accesorios incluidos en la entrega pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition Promo gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado para ese fin.
Características y ventajas
Compartimento para cable integradoEl cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
Práctico compartimento para recoger accesoriosLa manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
Sistema Quick Connect.Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Medidas compactas y peso ligero
- El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|110 / 11
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 282
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (A)
|10
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Boquilla simple
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.