La suciedad en los vehículos, las escaleras, las herramientas y muebles de jardín son ya cosa del pasado: la hidrolavadora K 2 Premium con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado es ideal para todas las tareas de limpieza ocasionales en la casa y el jardín. La suciedad resistente también se elimina gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida y al chorro giratorio de la boquilla turbo también incluida. Con sus ruedas de marcha suave, la K 2 Premium puede transportarse cómodamente al lugar de uso en cuestión. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Premium.