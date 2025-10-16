Limpieza en un instante: la hidrolavadora K 2 con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado giratorio elimina la suciedad de vehículos, escaleras, herramientas y muebles de jardín en un abrir y cerrar de ojos. Este compacto equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el entorno de la casa y el patio. Las superficies se limpian con gran precisión gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida. El chorro giratorio de la boquilla turbo incluida elimina también la suciedad más persistente. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados pueden almacenarse sin dificultad en la K 2.