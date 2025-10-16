Hidrolimpiadora K 2 upright PROMO (KTC)
La K 2 de Kärcher es una hidrolavadora perfecta para uso ocasional y suciedad ligera, como la que se acumula, por ejemplo, en bicicletas y/o herramientas de jardín y muebles.
Limpieza en un instante: la hidrolavadora K 2 con lanza pulverizadora simple y boquilla turbo con chorro concentrado giratorio elimina la suciedad de vehículos, escaleras, herramientas y muebles de jardín en un abrir y cerrar de ojos. Este compacto equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el entorno de la casa y el patio. Las superficies se limpian con gran precisión gracias al chorro plano de la lanza pulverizadora simple incluida. El chorro giratorio de la boquilla turbo incluida elimina también la suciedad más persistente. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 4 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios suministrados pueden almacenarse sin dificultad en la K 2.
Características y ventajas
Dispositivo compacto y ligeroPara un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños. Puede transportarse con una sola mano.
Manguera de aspiración de detergente integradaUso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y ordenLa manguera, las lanzas pulverizadoras y la pistola se pueden almacenar de forma ordenada y en poco espacio.
Sistema Quick Connect.
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1600
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Boquilla simple
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Terraza
- Para el lavado de automóviles.
- Para limpiar motos y scooters.
- Bicicletas
Accesorios
Detergentes
