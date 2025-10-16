Hidrolimpiadora K 3

La hidrolavadora K 3 es perfecta para uso ocasional y suciedad media, por ejemplo en bicicletas, muebles de jardín, casas de mascotas, motocicletas, autos compactos, etc.

Dile adiós a la suciedad con la Kärcher K 3. La hidrolavadora con pistola Quick Connect y manguera de alta presión de 6 m es ideal para el uso ocasional en el hogar y para limpieza de bicicletas, muebles de jardín y autos compactos, dejándolos relucientes. Con el simple giro de la lanza Vario Power (VPS), la presión del agua puede ser fácilmente regulada para ajustarse a la superficie a limpiar. La lanza rotativa o Dirt Blaster remueve hasta la suciedad más persistente. La bomba en la K 3 está protegida por un filtro de agua para asegurar un mayor tiempo de vida.

Características y ventajas
Conexión rápida
  • La manguera de alta presión se une rápida y convenientemente con un clic al equipo y a la pistola.
Depósito para la solución detergente.
  • El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
Almacenaje en el gancho
  • El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) 1700
Caudal de agua (l/h) 330
Rendimiento de superficie (m²/h) 25
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1650
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 5,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 8,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 275 x 279 x 803

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Depósito
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 3
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Fachada
Accesorios
Detergentes
