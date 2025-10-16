Hidrolimpiadora K 3
La hidrolavadora K 3 es perfecta para uso ocasional y suciedad media, por ejemplo en bicicletas, muebles de jardín, casas de mascotas, motocicletas, autos compactos, etc.
Dile adiós a la suciedad con la Kärcher K 3. La hidrolavadora con pistola Quick Connect y manguera de alta presión de 6 m es ideal para el uso ocasional en el hogar y para limpieza de bicicletas, muebles de jardín y autos compactos, dejándolos relucientes. Con el simple giro de la lanza Vario Power (VPS), la presión del agua puede ser fácilmente regulada para ajustarse a la superficie a limpiar. La lanza rotativa o Dirt Blaster remueve hasta la suciedad más persistente. La bomba en la K 3 está protegida por un filtro de agua para asegurar un mayor tiempo de vida.
Características y ventajas
Conexión rápida
- La manguera de alta presión se une rápida y convenientemente con un clic al equipo y a la pistola.
Depósito para la solución detergente.
- El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
Almacenaje en el gancho
- El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|1700
|Caudal de agua (l/h)
|330
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1650
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|5,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|8,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|275 x 279 x 803
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Fachada
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.