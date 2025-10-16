Dile adiós a la suciedad con la Kärcher K 3. La hidrolavadora con pistola Quick Connect y manguera de alta presión de 6 m es ideal para el uso ocasional en el hogar y para limpieza de bicicletas, muebles de jardín y autos compactos, dejándolos relucientes. Con el simple giro de la lanza Vario Power (VPS), la presión del agua puede ser fácilmente regulada para ajustarse a la superficie a limpiar. La lanza rotativa o Dirt Blaster remueve hasta la suciedad más persistente. La bomba en la K 3 está protegida por un filtro de agua para asegurar un mayor tiempo de vida.