Hidrolimpiadora K 3 Car
La limpiadora de alta presión «K 3 Car» con kit adicional para el coche es idónea para usos ocasionales y suciedad ligera en automóviles, bicicletas, vallas, motocicletas, etc.
La Kärcher «K 3 Car» con kit para el coche dispone de cepillo de lavado y 0,5 l de champú para automóviles. La limpiadora de alta presión está equipada con una pistola con Quick Connect y una manguera de alta presión de 8 m, por lo que es idónea para trabajos de limpieza ocasionales en toda la casa y deja unas superficies relucientes tanto en bicicletas, vallas o motocicletas. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de forma muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a la superficie. La boquilla turbo con chorro concentrado giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La bomba queda protegida en la «K 3» mediante un filtro de agua, con el fin de aumentar aún más su larga vida útil.
Características y ventajas
Conexión rápida
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Depósito para la solución detergente.
- El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
Almacenaje en el gancho
- El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
Bomba axial de tres pistones
- Completamente libre de mantenimiento
Válvula de seguridad para función de paro del motor
- Impide la sobrecarga de presión
- Desconexión del motor cuando la pistola está cerrada.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|1700
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 330
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|5,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|275 x 279 x 803
Scope of supply
- Kit para coche: Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
- Pistola de alta presión: Connección estándar
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Detergentes
