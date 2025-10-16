La Kärcher «K 3 Car» con kit para el coche dispone de cepillo de lavado y 0,5 l de champú para automóviles. La limpiadora de alta presión está equipada con una pistola con Quick Connect y una manguera de alta presión de 8 m, por lo que es idónea para trabajos de limpieza ocasionales en toda la casa y deja unas superficies relucientes tanto en bicicletas, vallas o motocicletas. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de forma muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a la superficie. La boquilla turbo con chorro concentrado giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La bomba queda protegida en la «K 3» mediante un filtro de agua, con el fin de aumentar aún más su larga vida útil.