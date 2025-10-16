Hidrolimpiadora K 3 Compact *MX

Muy compacta, fácil de transportar y sencilla de almacenar: la hidrolavadora K 3 Compact para suciedad ligera en el entorno de la casa. Rendimiento en superficie de 25 m²/h.

La K 3 Compact de diseño compacto ofrece toda la potencia de una limpiadora de alta presión. Su asa telescópica de aluminio garantiza un almacenamiento en poco espacio y una elevada movilidad. Equipada con pistola, incluido Quick Connect, manguera de alta presión de 6 metros, lanza pulverizadora Vario Power, boquilla turbo y filtro de agua, la K 3 Compact es idónea para usos ocasionales y suciedad de poca intensidad en muebles y equipos de jardín, bicicletas y en todo el entorno de la casa. El rendimiento en superficie es de 25 m²/h.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 3 Compact *MX: Dispositivo compacto y ligero
Dispositivo compacto y ligero
Fácil de almcenar y transportar, ya que ocupa poco espacio
Hidrolimpiadora K 3 Compact *MX: Asa telescópica.
Asa telescópica.
El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Hidrolimpiadora K 3 Compact *MX: Uso de detergentes
Uso de detergentes
Manguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
  • Las lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 110 / 120
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (PSI) máx. 1700
Caudal de agua (l/h) máx. 360
Rendimiento de superficie (m²/h) 25
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1450
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 4,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
  • Asa telescópica.
  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
Accesorios
Detergentes
