Hidrolimpiadora K 3 Compact *MX
Muy compacta, fácil de transportar y sencilla de almacenar: la hidrolavadora K 3 Compact para suciedad ligera en el entorno de la casa. Rendimiento en superficie de 25 m²/h.
La K 3 Compact de diseño compacto ofrece toda la potencia de una limpiadora de alta presión. Su asa telescópica de aluminio garantiza un almacenamiento en poco espacio y una elevada movilidad. Equipada con pistola, incluido Quick Connect, manguera de alta presión de 6 metros, lanza pulverizadora Vario Power, boquilla turbo y filtro de agua, la K 3 Compact es idónea para usos ocasionales y suciedad de poca intensidad en muebles y equipos de jardín, bicicletas y en todo el entorno de la casa. El rendimiento en superficie es de 25 m²/h.
Características y ventajas
Dispositivo compacto y ligeroFácil de almcenar y transportar, ya que ocupa poco espacio
Asa telescópica.El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Uso de detergentesManguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
- Las lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1700
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1450
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
- Asa telescópica.
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
Accesorios
Detergentes
