Hidrolimpiadora K 3 Follow Me *MX
¡La premiada Follow Me es la única hidrolavadora de 4 ruedas del mercado! Te sigue a medida que limpias alrededor de vehículos, exteriores de casa, calzadas y más.
Su diseño compacto y horizontal ofrece una estabilidad óptima y ocupa muy poco espacio de almacenamiento. Gracias a su diseño de 4 ruedas con ruedas delanteras dirigibles, nunca tendrás que interrumpir tu limpieza de nuevo para reposicionar la hidrolavado
Características y ventajas
Diseño único de 4 ruedasMóvil y manejable en gran medida. Evita interrupciones innecesarias en el trabajo debido a un nuevo posicionamiento del equipo
Depósito para la solución detergente.El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Conexión rápidaPara una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Boquilla turbo
- Chorro concentrado giratorio contra la suciedad resistente.
Diseño compacto
- Para ahorrar espacio.
Depósito de detergente integrado
- Gracias a la gran abertura se puede llenar fácilmente el depósito de detergente. Para aplicar detergente y reforzar el efecto limpiador.
Manguera de alta presión de 15 pies
- Aumenta el ancho útil
Lanza pulverizadora VPS
- Fácil regulación de la presión, así se puede adaptar la presión a los distintos grados de suciedad y superficies.
Dispositivo de chorro para la suciedad
- Excelente resultado de limpieza, principalmente en el caso de suciedad incrustada. Hasta un 80 % más de rendimiento de limpieza (en relación a la eliminación) en comparación con la VPS.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 380
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|25
|Potencia de conexión (W)
|1600
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|5,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|9,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|536 x 311 x 336
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 7.5 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
- Escaleras exteriores
- Para la limpieza de vehículos de tamaño mediano y monovolúmenes.
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas
Accesorios
Detergentes
