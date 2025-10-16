Hidrolimpiadora K 3 Follow Me *MX

¡La premiada Follow Me es la única hidrolavadora de 4 ruedas del mercado! Te sigue a medida que limpias alrededor de vehículos, exteriores de casa, calzadas y más.

Su diseño compacto y horizontal ofrece una estabilidad óptima y ocupa muy poco espacio de almacenamiento. Gracias a su diseño de 4 ruedas con ruedas delanteras dirigibles, nunca tendrás que interrumpir tu limpieza de nuevo para reposicionar la hidrolavado

Características y ventajas
Diseño único de 4 ruedas
Móvil y manejable en gran medida. Evita interrupciones innecesarias en el trabajo debido a un nuevo posicionamiento del equipo
Depósito para la solución detergente.
El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Conexión rápida
Para una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Boquilla turbo
  • Chorro concentrado giratorio contra la suciedad resistente.
Diseño compacto
  • Para ahorrar espacio.
Depósito de detergente integrado
  • Gracias a la gran abertura se puede llenar fácilmente el depósito de detergente. Para aplicar detergente y reforzar el efecto limpiador.
Manguera de alta presión de 15 pies
  • Aumenta el ancho útil
Lanza pulverizadora VPS
  • Fácil regulación de la presión, así se puede adaptar la presión a los distintos grados de suciedad y superficies.
Dispositivo de chorro para la suciedad
  • Excelente resultado de limpieza, principalmente en el caso de suciedad incrustada. Hasta un 80 % más de rendimiento de limpieza (en relación a la eliminación) en comparación con la VPS.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (PSI) máx. 1800
Caudal de agua (l/h) máx. 380
Rendimiento de superficie (m²/h) 25
Potencia de conexión (W) 1600
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 5,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 9,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 536 x 311 x 336

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 7.5 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 3 Follow Me *MX
Hidrolimpiadora K 3 Follow Me *MX
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Para el lavado de automóviles.
  • Escaleras exteriores
  • Para la limpieza de vehículos de tamaño mediano y monovolúmenes.
  • Muros de piedra y de jardín
  • Autocaravanas
Accesorios
Detergentes
