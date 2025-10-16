Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden, que proporciona ayuda para el empleo de la hidrolavadora K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza aún mejor convirtiendo al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado para cada aplicación se ajusta directamente en la lanza pulverizadora adjunta y se puede comprobar en el indicador de la pistola G 120 Q Power Control: para disfrutar de la presión idónea en cada superficie. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control destaca también por su asa telescópica extensible que permite extenderla y recogerla cómodamente, un pie de apoyo para proporcionar mayor estabilidad, sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo puede emplearse como asa de transporte permitiendo almacenar y descargar el equipo de forma muy sencilla. El kit para coches incluye un cepillo de lavado para disolver la película de suciedad, una boquilla de espuma para espuma altamente adhesiva y la máxima capacidad de limpieza, así como 500 ml de champú para automóviles.