Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden, que proporciona ayuda para el empleo de la hidrolavadora de alta presión K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza aún mejor convirtiendo al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado para cada aplicación se ajusta directamente en la lanza pulverizadora adjunta y se puede comprobar en el indicador de la pistola G 120 Q Power Control. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control de Kärcher destaca también por su asa telescópica extensible que permite extenderla y recogerla cómodamente, un pie de apoyo para mayor estabilidad, sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo puede emplearse también como segunda asa de transporte permitiendo almacenar y descargar el equipo de forma muy sencilla. El kit para el hogar adicional garantiza una limpieza sin salpicaduras de superficies grandes en el entorno de la casa e incluye el detergente para superficies T 1 y 500 ml de detergente Patio & Deck.