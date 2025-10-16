Hidrolimpiadora K 3 Power Control Home *MX
Hidrolavadora K 3 Power Control con pistola G 120 Q Power Control. Aplicación con asesor que ofrece prácticos consejos para lograr una limpieza más eficiente. Incl. kit para el hogar.
Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden, que proporciona ayuda para el empleo de la hidrolavadora de alta presión K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza aún mejor convirtiendo al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado para cada aplicación se ajusta directamente en la lanza pulverizadora adjunta y se puede comprobar en el indicador de la pistola G 120 Q Power Control. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control de Kärcher destaca también por su asa telescópica extensible que permite extenderla y recogerla cómodamente, un pie de apoyo para mayor estabilidad, sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo puede emplearse también como segunda asa de transporte permitiendo almacenar y descargar el equipo de forma muy sencilla. El kit para el hogar adicional garantiza una limpieza sin salpicaduras de superficies grandes en el entorno de la casa e incluye el detergente para superficies T 1 y 500 ml de detergente Patio & Deck.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Depósito para la solución detergente.
- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
- Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1700
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1450
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|297 x 281 x 677
Scope of supply
- Kit para el hogar: K 3 Power: detergente para superficies T 1, detergente Patio & Deck, 0,5l
- Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito
- Depósito de detergente extraíble
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
