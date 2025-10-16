Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden que puede asistir a la hidrolavadora de alta presión K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza todavía mejor convirtiendo al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado a la aplicación se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora suministrada y comprobarse en la pantalla de la pistola G 120 Q Power Control para conseguir el máximo control y la presión ideal para cada superficie. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar de lanza pulverizadora. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control de Kärcher convence también por su asa telescópica extensible que permite extraer y guardar el equipo cómodamente, un pie de apoyo para mayor estabilidad, sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo se puede utilizar además como una segunda asa de transporte, de modo que resulta muy sencillo subir el equipo a la estantería o meterlo en el maletero.