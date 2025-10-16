Hidrolimpiadora K 3 Power Control *MX
La hidrolavadora K 3 Power Control con pistola G 120 Q Power Control y lanzas pulverizadoras. Con asesor en la aplicación que ofrece prácticos consejos para lograr una limpieza más eficiente.
Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden que puede asistir a la hidrolavadora de alta presión K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza todavía mejor convirtiendo al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado a la aplicación se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora suministrada y comprobarse en la pantalla de la pistola G 120 Q Power Control para conseguir el máximo control y la presión ideal para cada superficie. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar de lanza pulverizadora. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control de Kärcher convence también por su asa telescópica extensible que permite extraer y guardar el equipo cómodamente, un pie de apoyo para mayor estabilidad, sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo se puede utilizar además como una segunda asa de transporte, de modo que resulta muy sencillo subir el equipo a la estantería o meterlo en el maletero.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Asa telescópica regulable en alturaPara mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Depósito para la solución detergente.
- Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
- El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
- Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI)
|máx. 1700
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1450
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|297 x 281 x 677
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito
- Depósito de detergente extraíble
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
Accesorios
Detergentes
