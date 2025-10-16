La K 4 de Kärcher ofrece un alto desempeño y brinda un excepcional tiempo de servicio. La hidrolavadora está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada. Es ideal para la limpieza de vehículos muebles de jardín, bicicletas, etc., gracias a la lanza Vario Power y a la boquilla rotativa. La presión con la que sale el agua puede ajustarse a las necesidades de limpieza con un simple giro en la lanza. Y la boquilla rotativa ofrece un excelente resultado de limpieza al usarse sobre superficies resistentes que contengan suciedad fuertemente adherida. El filtro interno de agua protege a la bomba de alta presión contra las impurezas que tiene el agua, prolongando la vída útil de la bomba de alta presión.