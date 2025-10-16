Hidrolimpiadora K 4

La hidrolavadora K 4 de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).

La K 4 de Kärcher ofrece un alto desempeño y brinda un excepcional tiempo de servicio. La hidrolavadora está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada. Es ideal para la limpieza de vehículos muebles de jardín, bicicletas, etc., gracias a la lanza Vario Power y a la boquilla rotativa. La presión con la que sale el agua puede ajustarse a las necesidades de limpieza con un simple giro en la lanza. Y la boquilla rotativa ofrece un excelente resultado de limpieza al usarse sobre superficies resistentes que contengan suciedad fuertemente adherida. El filtro interno de agua protege a la bomba de alta presión contra las impurezas que tiene el agua, prolongando la vída útil de la bomba de alta presión.

Características y ventajas
Excelente rendimiento
  • El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.
Almacenaje en el gancho
  • El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
Conexión rápida
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) máx. 1800
Caudal de agua (l/h) máx. 350
Rendimiento de superficie (m²/h) 30
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1500
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 12,9
Peso con embalaje incluido. (kg) 16,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 306 x 396 x 872

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 8 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Depósito con regulación de detergente
  • Depósito de detergente extraíble
  • Asa telescópica.
  • Filtro de agua integrado
