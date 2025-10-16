Hidrolimpiadora K 4 Car *MX
K4, para usos ocasionales y suciedad de grado medio, por ejemplo en coches pequeños, cercas o bicicletas. Esta hidrolavadora de alta presión dispone de un motor refrigerado por agua.
La K4 se presenta con un potente motor refrigerado por agua, que destaca por su larga vida útil. Esta hidrolavadora de alta presión, con una pistola Quick Connect y una manguera de alta presión de 6 metros, ha sido diseñada para usos ocasionales y suciedad de grado medio. Gracias al tubo pulverizador Vario Power (VPS) y a la boquilla turbo, limpia coches, cercas, bicicletas, etc. según sus necesidades. Se puede regular la presión del agua con precisión para cada objeto de limpieza con solo girar el VPS. Además, la boquilla turbo con chorro giratorio proporciona un resultado de limpieza perfecto incluso con la suciedad incrustada. Un filtro de agua integrado protege la bomba eficazmente contra partículas de suciedad. Además, en el equipo de serie se incluye un limpiador universal P&C.
Características y ventajas
Excelente rendimiento
- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.
Almacenaje en el gancho
- El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
Conexión rápida
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 350
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1500
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|12,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|16,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|306 x 396 x 872
Scope of supply
- Kit para coche: Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito con regulación de detergente
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
Accesorios
Detergentes
