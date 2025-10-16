Ya sea en la cajuela de un carro o en un estante; gracias a sus dimensiones compactas, la hidrolavadora K 4 Compact se adapta a cualquier lugar sin dificultad. El dispositivo también es increíblemente práctico cuando está en uso: la K 4 Compact flexible se puede usar tanto horizontal como verticalmente, es fácil de transportar y rápida de guardar, y proporciona toda la potencia de una hidrolavadora. Otros detalles del equipo: dos asas de transporte, pistola de gatillo Quick Connect, manguera de alta presión de 6 m, lanza pulverizadora Vario Power (VPS), chorro de suciedad y filtro de agua. La manguera de alta presión y el cable se pueden guardar prácticamente en la tapa frontal. La K 4 Compact, con su motor refrigerado por agua y un rendimiento de superficie de 30 m² / h, es ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada (coches pequeños, vallas de jardín, bicicletas, etc.).