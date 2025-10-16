Hidrolimpiadora K 4 Compact *MX
Fácil de transportar y rápido de guardar: la K 4 Compact para uso ocasional con suciedad moderada. Incluye mango telescópico y motor refrigerado por agua. Rendimiento de superficie de 30 m² / h.
Ya sea en la cajuela de un carro o en un estante; gracias a sus dimensiones compactas, la hidrolavadora K 4 Compact se adapta a cualquier lugar sin dificultad. El dispositivo también es increíblemente práctico cuando está en uso: la K 4 Compact flexible se puede usar tanto horizontal como verticalmente, es fácil de transportar y rápida de guardar, y proporciona toda la potencia de una hidrolavadora. Otros detalles del equipo: dos asas de transporte, pistola de gatillo Quick Connect, manguera de alta presión de 6 m, lanza pulverizadora Vario Power (VPS), chorro de suciedad y filtro de agua. La manguera de alta presión y el cable se pueden guardar prácticamente en la tapa frontal. La K 4 Compact, con su motor refrigerado por agua y un rendimiento de superficie de 30 m² / h, es ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada (coches pequeños, vallas de jardín, bicicletas, etc.).
Características y ventajas
Asa telescópica.El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Motor refrigerado por agua y potencia sobresalienteEl motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Almacenamiento de manguera en la cubierta frontalLa manguera se puede colgar cómodamente en la cubierta frontal.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.
Entrada de detergente
- El equipamiento incluye un mecanismo de aspiración para el detergente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal de agua (l/h)
|350
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1500
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|11
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|15
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Asa telescópica.
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.