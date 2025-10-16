Hidrolimpiadora K 4 Compact *MX

Fácil de transportar y rápido de guardar: la K 4 Compact para uso ocasional con suciedad moderada. Incluye mango telescópico y motor refrigerado por agua. Rendimiento de superficie de 30 m² / h.

Ya sea en la cajuela de un carro o en un estante; gracias a sus dimensiones compactas, la hidrolavadora K 4 Compact se adapta a cualquier lugar sin dificultad. El dispositivo también es increíblemente práctico cuando está en uso: la K 4 Compact flexible se puede usar tanto horizontal como verticalmente, es fácil de transportar y rápida de guardar, y proporciona toda la potencia de una hidrolavadora. Otros detalles del equipo: dos asas de transporte, pistola de gatillo Quick Connect, manguera de alta presión de 6 m, lanza pulverizadora Vario Power (VPS), chorro de suciedad y filtro de agua. La manguera de alta presión y el cable se pueden guardar prácticamente en la tapa frontal. La K 4 Compact, con su motor refrigerado por agua y un rendimiento de superficie de 30 m² / h, es ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada (coches pequeños, vallas de jardín, bicicletas, etc.).

Características y ventajas
Asa telescópica.
Asa telescópica.
El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente
Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente
El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Almacenamiento de manguera en la cubierta frontal
Almacenamiento de manguera en la cubierta frontal
La manguera se puede colgar cómodamente en la cubierta frontal.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
  • Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.
Entrada de detergente
  • El equipamiento incluye un mecanismo de aspiración para el detergente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) máx. 1800
Caudal de agua (l/h) 350
Rendimiento de superficie (m²/h) 30
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1500
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 11
Peso con embalaje incluido. (kg) 15
Dimensiones (l × a × h). (mm) 348 x 308 x 520

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Asa telescópica.
  • Motor refrigerado por agua
  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Para el lavado de automóviles.
Accesorios
Detergentes
