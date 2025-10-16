Hidrolimpiadora K 4 Compact *MX
Fácil de transportar y de guardar: la K 4 Compact para limpiezas esporádicas con suciedad de grado medio. Incluye asa telescópica y motor refrigerado por agua. Rendimiento de superficie: 30 m²/h.
Gracias a sus dimensiones compactas, la hidrolavadora de alta presión K 4 Compact puede guardarse sin dificultad en cualquier sitio, ya sea en el maletero o en una estantería. Es un equipo que también resulta muy práctico a la hora de utilizarlo: la flexible K 4 Compact puede utilizarse tanto horizontal como verticalmente, es fácil de transportar y se guarda rápidamente, además de ofrecer toda la potencia de una limpiadora de alta presión. Cuenta asimismo con un asa telescópica regulable en altura que permite transportar la limpiadora con la altura más cómoda. Otros detalles de equipamiento: 2 asas de transporte, pistola Quick Connect, manguera de alta presión de 6 metros, lanza pulverizadora Vario Power (VPS), boquilla turbo y filtro de agua. La manguera de alta presión y el cable pueden guardarse de forma muy práctica sobre el panel frontal. La K 4 Compact con motor refrigerado por agua y un rendimiento de superficie de 30 m²/h es ideal para limpiezas esporádicas con una suciedad de grado medio (coches pequeños, vallas de jardín, bicicletas, etc.).
Características y ventajas
Dispositivo compacto y ligeroFácil de transportar para una limpieza flexible.
Asa telescópica.El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Uso de detergentesManguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|1800
|Caudal de agua (l/h)
|350
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|273 x 256 x 456
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
- Asa telescópica.
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
