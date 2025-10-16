La hidrolavadora de alta presión K 4 Power Control hace que limpiar cualquier superficie con la presión adecuada sea más que sencillo. Gracias a la aplicación Home & Garden de Kärcher resulta también sencillo elegir la presión adecuada: el asesor integrado en la aplicación asesora al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza y cada objeto de limpieza con el objetivo de conseguir resultados de limpieza perfectos. Además del asesor, la aplicación incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje, indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Una vez elegido el nivel de presión adecuado, este se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora y se puede comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control destaca también por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher para cambiar de detergente sin esfuerzo, el asa telescópica para transportar el equipo cómodamente y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano. El kit para coches incluye una boquilla de espuma, un cepillo de lavado y 1 litro de champú para automóviles.