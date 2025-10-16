Hidrolimpiadora K 4 Power Control Car *MX

Complementada a la perfección con la aplicación Home & Garden de Kärcher con asesor incluido: la hidrolavadora de alta presión K 4 Power Control con pistola G 160 Q Power Control y kit para coches.

La hidrolavadora de alta presión K 4 Power Control hace que limpiar cualquier superficie con la presión adecuada sea más que sencillo. Gracias a la aplicación Home & Garden de Kärcher resulta también sencillo elegir la presión adecuada: el asesor integrado en la aplicación asesora al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza y cada objeto de limpieza con el objetivo de conseguir resultados de limpieza perfectos. Además del asesor, la aplicación incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje, indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Una vez elegido el nivel de presión adecuado, este se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora y se puede comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control destaca también por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher para cambiar de detergente sin esfuerzo, el asa telescópica para transportar el equipo cómodamente y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano. El kit para coches incluye una boquilla de espuma, un cepillo de lavado y 1 litro de champú para automóviles.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 4 Power Control Car *MX: Aplicación Home & Garden
Aplicación Home & Garden
La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Hidrolimpiadora K 4 Power Control Car *MX: Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Hidrolimpiadora K 4 Power Control Car *MX: Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de Kärcher
Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de Kärcher
Innovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher. Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión. Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Asa telescópica regulable en altura
  • Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
  • Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) máx. 1800
Caudal de agua (l/h) máx. 350
Rendimiento de superficie (m²/h) 30
Potencia de conexión (W) 1500
Cable de conexión. (m) 5
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 12,4
Peso con embalaje incluido. (kg) 17,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • Kit para coche: Cepillo de lavado, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
  • Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 8 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Red de almacenaje integrada
  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
  • Asa telescópica.
  • Motor refrigerado por agua
  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Para el lavado de automóviles.
