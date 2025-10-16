Hidrolimpiadora K 4 Power Control *MX
Complementada a la perfección con la aplicación Home & Garden de Kärcher con asesor incluido: la hidrolavadora K 4 Power Control con pistola G 160 Q Power Control y kit para coches.
La hidrolavadora K 4 Power Control hace que limpiar cualquier superficie con la presión adecuada sea más que sencillo. Gracias a la aplicación Home & Garden de Kärcher resulta también sencillo elegir la presión adecuada: el asesor integrado en la aplicación asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza y cada objeto de limpieza con el objetivo de conseguir resultados de limpieza perfectos. Además del asesor, la aplicación incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje, indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Una vez elegido el nivel de presión adecuado, este se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora y se puede comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control convence también por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher para cambiar de detergente sin esfuerzo, el asa telescópica para transportar el equipo cómodamente y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de KärcherInnovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher. Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión. Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Asa telescópica regulable en altura
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 350
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1500
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|12,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|16,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica.
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.