Con la hidrolavadora de alta presión K 4 Premium Power Control se puede limpiar cualquier superficie con la presión adecuada. Para determinar la presión adecuada, el asesor integrado en la aplicación Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza y cada objeto de limpieza con el objetivo de conseguir resultados de limpieza perfectos. Además, la aplicación incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje, indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Para lograr un control máximo, el nivel de presión se puede ajustar simplemente girando la lanza pulverizadora y se puede comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. Con el cómodo enrollador de mangueras, la manipulación del conjunto del equipo resulta sumamente sencilla. Otros detalles de equipamiento de la K 4 Premium Power Control son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher para cambiar de detergente sin esfuerzo, el asa telescópica para transportar el equipo cómodamente y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.