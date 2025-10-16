Hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control *MX

Hidrolavadora K 4 Premium Power Control con pistola G 160 Q Power Control, lanzas pulverizadoras y enrollador de mangueras. Puede recibir asistencia del asesor de la aplicación Home & Garden.

Con la hidrolavadora de alta presión K 4 Premium Power Control se puede limpiar cualquier superficie con la presión adecuada. Para determinar la presión adecuada, el asesor integrado en la aplicación Home & Garden de Kärcher asiste al usuario con útiles consejos sobre cada situación de limpieza y cada objeto de limpieza con el objetivo de conseguir resultados de limpieza perfectos. Además, la aplicación incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje, indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Para lograr un control máximo, el nivel de presión se puede ajustar simplemente girando la lanza pulverizadora y se puede comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. Con el cómodo enrollador de mangueras, la manipulación del conjunto del equipo resulta sumamente sencilla. Otros detalles de equipamiento de la K 4 Premium Power Control son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher para cambiar de detergente sin esfuerzo, el asa telescópica para transportar el equipo cómodamente y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control *MX: Aplicación Home & Garden
Aplicación Home & Garden
La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control *MX: Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Hidrolimpiadora K 4 Premium Power Control *MX: Enrollador de mangueras para un manejo cómodo
Enrollador de mangueras para un manejo cómodo
La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio. Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil. Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de Kärcher
  • Innovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher.
  • Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión.
  • Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) máx. 1800
Caudal de agua (l/h) máx. 350
Rendimiento de superficie (m²/h) 30
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1500
Cable de conexión. (m) 5
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 13
Peso con embalaje incluido. (kg) 16,9
Dimensiones (l × a × h). (mm) 417 x 306 x 584

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 8 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Enrollador de mangueras de alta presión integrado
  • Red de almacenaje integrada
  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
  • Asa telescópica.
  • Motor refrigerado por agua
  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Para el lavado de automóviles.
