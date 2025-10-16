La hidrolavadora K 4 Universal Edition de Kärcher es ideal para tareas de limpieza regulares en casos de suciedad de intensidad media o fuerte como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de mediano tamaño en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 6 m de longitud, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba de las partículas pequeñas de suciedad.