Hidrolimpiadora K 4 Universal Edition*MX
Perfecto para la suciedad hasta de intensidad media en el entorno de la casa: la limpiadora de alta presión K 4 Universal Edition de Kärcher.
La hidrolavadora K 4 Universal Edition de Kärcher es ideal para tareas de limpieza regulares en casos de suciedad de intensidad media o fuerte como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de mediano tamaño en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 6 m de longitud, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba de las partículas pequeñas de suciedad.
Características y ventajas
Almacenaje de accesorios integrado al equipoLa manguera, las lanzas pulverizadoras y la pistola se pueden almacenar de forma ordenada y en poco espacio.
Depósito de detergente.El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
Fácil de conectarEasy Connect: La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Ruedas grandes
- Manejable y fácil de transportar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 350
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|30
|Potencia de conexión (kW)
|1,5
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|6,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|8,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|297 x 310 x 865
Scope of supply
- Pistola de alta presión: pistola best
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito
- Depósito de detergente extraíble
- Bolsa suave
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Detergentes
