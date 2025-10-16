Hidrolimpiadora K 4 Universal Edition*MX

Perfecto para la suciedad hasta de intensidad media en el entorno de la casa: la limpiadora de alta presión K 4 Universal Edition de Kärcher.

La hidrolavadora K 4 Universal Edition de Kärcher es ideal para tareas de limpieza regulares en casos de suciedad de intensidad media o fuerte como, por ejemplo, en vehículos y en superficies de mediano tamaño en el entorno de la casa. El equipamiento incluye una pistola, una manguera de alta presión de 6 m de longitud, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio para la suciedad más resistente y un eficiente filtro de agua para proteger la bomba de las partículas pequeñas de suciedad.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 4 Universal Edition*MX: Almacenaje de accesorios integrado al equipo
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
La manguera, las lanzas pulverizadoras y la pistola se pueden almacenar de forma ordenada y en poco espacio.
Hidrolimpiadora K 4 Universal Edition*MX: Depósito de detergente.
Depósito de detergente.
El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes
Hidrolimpiadora K 4 Universal Edition*MX: Fácil de conectar
Fácil de conectar
Easy Connect: La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Ruedas grandes
  • Manejable y fácil de transportar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) máx. 1800
Caudal de agua (l/h) máx. 350
Rendimiento de superficie (m²/h) 30
Potencia de conexión (kW) 1,5
Cable de conexión. (m) 5
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 6,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 8,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 297 x 310 x 865

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: pistola best
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Depósito
  • Depósito de detergente extraíble
  • Bolsa suave
  • Filtro de agua integrado
