Hidrolimpiadora K 5
La hidrolavadora K5 de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).
La K5 de Kärcher ofrece un alto desempeño y brinda un excepcional tiempo de servicio. La hidrolavadora está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada. Es ideal para la limpieza de vehículos muebles de jardín, bicicletas, etc., gracias a la lanza Vario Power y a la boquilla rotativa. La presión con la que sale el agua puede ajustarse a las necesidades de limpieza con un simple giro en la lanza. Y la boquilla rotativa ofrece un excelente resultado de limpieza al usarse sobre superficies resistentes que contengan suciedad fuertemente adherida. El filtro interno de agua protege a la bomba de alta presión contra las impurezas que tiene el agua, prolongando la vída útil de la bomba de alta presión.
Características y ventajas
Ruedas grandesTransporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
Plug 'n' Clean.Gracias al Plug 'n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida, sencilla y cómoda con un asa.
Almacenaje en el ganchoEl gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|máx. 2000
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Potencia de conexión (W)
|1600
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|15
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|20
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|344 x 396 x 875
Scope of supply
- Detergentes: Detergente Universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 9 m, Goma
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
Accesorios
Detergentes
