Hidrolimpiadora K 5

La hidrolavadora K5 de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).

La K5 de Kärcher ofrece un alto desempeño y brinda un excepcional tiempo de servicio. La hidrolavadora está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada. Es ideal para la limpieza de vehículos muebles de jardín, bicicletas, etc., gracias a la lanza Vario Power y a la boquilla rotativa. La presión con la que sale el agua puede ajustarse a las necesidades de limpieza con un simple giro en la lanza. Y la boquilla rotativa ofrece un excelente resultado de limpieza al usarse sobre superficies resistentes que contengan suciedad fuertemente adherida. El filtro interno de agua protege a la bomba de alta presión contra las impurezas que tiene el agua, prolongando la vída útil de la bomba de alta presión.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 5: Ruedas grandes
Ruedas grandes
Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
Hidrolimpiadora K 5: Plug 'n' Clean.
Plug 'n' Clean.
Gracias al Plug 'n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida, sencilla y cómoda con un asa.
Hidrolimpiadora K 5: Almacenaje en el gancho
Almacenaje en el gancho
El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) máx. 2000
Caudal de agua (l/h) máx. 360
Potencia de conexión (W) 1600
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 15
Peso con embalaje incluido. (kg) 20
Dimensiones (l × a × h). (mm) 344 x 396 x 875

Scope of supply

  • Detergentes: Detergente Universal RM 626, 1 l
  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 9 m, Goma
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
  • Filtro de agua integrado
  • Aspiración de agua
