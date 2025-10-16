Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX

La hidrolavadora de alta presión K 5 Compact fácil de transportar y de almacenar, para limpiezas regulares con suciedad de grado medio. Rendimiento de superficie: 40 m²/h.

La K 5 Compact aúna la máxima comodidad con toda la potencia. Gracias a su innovador sistema de almacenamiento para mangueras, la manguera de alta presión puede enrollarse alrededor del panel frontal después de usarla y fijarse con una goma de forma sencilla y segura para el transporte. Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo puede transportarse fácilmente y guardarse en cualquier lugar, ya sea en una estantería o en el maletero. Dos asas de transporte, un asa telescópica regulable en altura y la opción de aplicación tanto horizontal como vertical aportan aún mayor comodidad al trabajo. El equipamiento incluye asimismo una pistola Quick Connect, una manguera de alta presión de 8 metros, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo y un filtro de agua. La limpiadora de alta presión K 5 Compact con motor refrigerado por agua y un rendimiento de superficie de 40 m²/h es ideal para limpiezas regulares con suciedad de grado medio.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX: Sistema de almacenamiento para mangueras
Sistema de almacenamiento para mangueras
La manguera se puede enrollar, fijar con la goma y volver a retirar más rápidamente para el próximo uso.
Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX: Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente
Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente
El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX: Asa telescópica.
Asa telescópica.
El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
  • Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.
Entrada de detergente
  • El equipamiento incluye un mecanismo de aspiración para el detergente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Presión (PSI) máx. 2000
Caudal de agua (l/h) máx. 360
Rendimiento de superficie (m²/h) 40
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1600
Cable de conexión. (m) 5
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 12
Peso con embalaje incluido. (kg) 15,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 354 x 308 x 520

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 8 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Quick Connect del aparato
  • Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
  • Asa telescópica.
  • Motor refrigerado por agua
  • Filtro de agua integrado
  • Aspiración de agua
Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX
Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX
Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX
Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Para el lavado de automóviles.
  • Escaleras exteriores
  • Para la limpieza de vehículos de tamaño mediano y monovolúmenes.
  • Muros de piedra y de jardín
  • Autocaravanas
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.