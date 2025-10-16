Hidrolimpiadora K 5 Compact *MX
La hidrolavadora de alta presión K 5 Compact fácil de transportar y de almacenar, para limpiezas regulares con suciedad de grado medio. Rendimiento de superficie: 40 m²/h.
La K 5 Compact aúna la máxima comodidad con toda la potencia. Gracias a su innovador sistema de almacenamiento para mangueras, la manguera de alta presión puede enrollarse alrededor del panel frontal después de usarla y fijarse con una goma de forma sencilla y segura para el transporte. Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo puede transportarse fácilmente y guardarse en cualquier lugar, ya sea en una estantería o en el maletero. Dos asas de transporte, un asa telescópica regulable en altura y la opción de aplicación tanto horizontal como vertical aportan aún mayor comodidad al trabajo. El equipamiento incluye asimismo una pistola Quick Connect, una manguera de alta presión de 8 metros, una lanza pulverizadora Vario Power (VPS), una boquilla turbo y un filtro de agua. La limpiadora de alta presión K 5 Compact con motor refrigerado por agua y un rendimiento de superficie de 40 m²/h es ideal para limpiezas regulares con suciedad de grado medio.
Características y ventajas
Sistema de almacenamiento para manguerasLa manguera se puede enrollar, fijar con la goma y volver a retirar más rápidamente para el próximo uso.
Motor refrigerado por agua y potencia sobresalienteEl motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Asa telescópica.El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.
Almacenaje de accesorios integrado al equipo
- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.
Entrada de detergente
- El equipamiento incluye un mecanismo de aspiración para el detergente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (PSI)
|máx. 2000
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1600
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|12
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|15,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Manguera de aspiración
- Asa telescópica.
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
- Escaleras exteriores
- Para la limpieza de vehículos de tamaño mediano y monovolúmenes.
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas
