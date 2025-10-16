Para tener un control todavía mayor en muchas situaciones de limpieza y con diferentes objetos de limpieza, el usuario puede utilizar el asesor de la aplicación Home & Garden de Kärcher, que ofrece consejo y trucos sobre el uso. El asesor describe el nivel de presión óptimo para el objeto de limpieza seleccionado. Girando manualmente la lanza pulverizadora Vario Power se puede ajustar la presión con facilidad. Además, la aplicación cuenta con otras funciones útiles como instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. El equipo destaca también por la pistola G 160 Q Power Control y la boquilla turbo. Otros detalles de equipamiento son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean para cambiar de detergente de forma rápida y limpia, el asa telescópica de aluminio de alta calidad para facilitar el transporte y el almacenamiento en poco espacio, el sistema Quick Connect para conectar y desconectar la manguera de alta presión del equipo sin esfuerzo y en poco tiempo, así como la pistola y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.