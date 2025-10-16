Hidrolimpiadora K 5 Power Control *MX
Todavía más control: hidrolavadora K 5 Power Control con asesor en la aplicación, pistola G 160 Q Power Control, lanza pulverizadora Vario Power y sistema Plug 'n' Clean de Kärcher.
Para tener un control todavía mayor en muchas situaciones de limpieza y con diferentes objetos de limpieza, el usuario puede utilizar el asesor de la aplicación Home & Garden de Kärcher, que ofrece consejo y trucos sobre el uso. El asesor describe el nivel de presión óptimo para el objeto de limpieza seleccionado. Girando manualmente la lanza pulverizadora Vario Power se puede ajustar la presión con facilidad. Además, la aplicación cuenta con otras funciones útiles como instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. El equipo destaca también por la pistola G 160 Q Power Control y la boquilla turbo. Otros detalles de equipamiento son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean para cambiar de detergente de forma rápida y limpia, el asa telescópica de aluminio de alta calidad para facilitar el transporte y el almacenamiento en poco espacio, el sistema Quick Connect para conectar y desconectar la manguera de alta presión del equipo sin esfuerzo y en poco tiempo, así como la pistola y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de KärcherInnovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher. Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión. Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Asa telescópica de aluminio de alta calidad
- Adaptable para distintas estaturas.
- La altura del asa telescópica se modifica tirando.
- Empuñadura completamente plegable para un almacenamiento con ahorro de espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|máx. 2000
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|12,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|16,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica.
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
- Escaleras exteriores
- Para la limpieza de vehículos de tamaño mediano y monovolúmenes.
- Muros de piedra y de jardín
- Fachada
