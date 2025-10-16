Hidrolimpiadora K 5 Premium Smart Control *MX
K 5 Premium Smart Control: Hidrolavadora de alta presión con Bluetooth, aplicación con asesor, modo Boost para una potencia extra, pistola G 180 Q Smart Control, lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1, enrollador de mangueras.
Gracias al Bluetooth integrado, la hidrolavadora de alta presión K 5 Premium Smart Control se puede conectar con la aplicación Home & Garden de Kärcher. Esta ofrece un apoyo óptimo al usuario a través del smartphone acerca de numerosas situaciones de limpieza y diferentes objetos de limpieza para lograr resultados de limpieza más eficientes. La aplicación ofrece numerosas útiles funciones, como el asesor con valiosos consejos y trucos, instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Además, el equipo cuenta con un modo Boost que ofrece potencia extra, la pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD y la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Los ajustes de presión se realizan directamente en la pistola o bien se transmiten a la pistola desde la aplicación, a través del asesor. En la pantalla LCD se puede comprobar cuál es el nivel de presión ajustado, si es posible activar el modo Boost o si el equipo se encuentra en modo de reposo. Otros detalles de equipamiento son el enrollador de mangueras para un manejo cómodo, el sistema de detergente Plug ’n’ Clean, el asa telescópica de aluminio de alta calidad y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.
Características y ventajas
Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- La aplicación transmite la presión óptima a la hidrolavadora mediante Bluetooth.
Modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad
- El modo Boost aporta un extra de potencia que mejora la eficacia de limpieza y ahorra tiempo.
- Permite una limpieza eficaz de zonas puntuales con suciedad resistente.
Pistola Smart Control y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1
- Pistola con display LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente.
- La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tras boquillas diferentes para un reemplazo sencillo.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Enrollador de mangueras para un manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (PSI)
|máx. 2000
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1600
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|13,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|17,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Enrollador de mangueras de alta presión integrado
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica.
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
- Manejo mediante la aplicación
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para limpiar motos y scooters.
- Para el lavado de automóviles.
- Escaleras exteriores
- Para la limpieza de vehículos de tamaño mediano y monovolúmenes.
- Muros de piedra y de jardín
Accesorios
Detergentes
