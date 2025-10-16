Gracias al Bluetooth integrado, la hidrolavadora de alta presión K 5 Premium Smart Control se puede conectar con la aplicación Home & Garden de Kärcher. Esta ofrece un apoyo óptimo al usuario a través del smartphone acerca de numerosas situaciones de limpieza y diferentes objetos de limpieza para lograr resultados de limpieza más eficientes. La aplicación ofrece numerosas útiles funciones, como el asesor con valiosos consejos y trucos, instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Además, el equipo cuenta con un modo Boost que ofrece potencia extra, la pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD y la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Los ajustes de presión se realizan directamente en la pistola o bien se transmiten a la pistola desde la aplicación, a través del asesor. En la pantalla LCD se puede comprobar cuál es el nivel de presión ajustado, si es posible activar el modo Boost o si el equipo se encuentra en modo de reposo. Otros detalles de equipamiento son el enrollador de mangueras para un manejo cómodo, el sistema de detergente Plug ’n’ Clean, el asa telescópica de aluminio de alta calidad y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.