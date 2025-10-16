Compacta y ligera: La K Mini es la hidrolavadora más pequeña de Kärcher. Gracias a su tamaño compacto y bajo peso, se puede transportar y almacenar fácilmente. El pequeño equipo de energía es ideal para limpiar balcones, muebles de jardín y patio, así como bicicletas y coches pequeños de forma rápida y eficiente. Su manejo es evidente: la pistola pulverizadora, el tubo de extensión y la lanza pulverizadora Vario Power se pueden montar en unos pocos pasos. Haga clic en la manguera de alta presión dentro y fuera del dispositivo y rocíe la pistola fácil y rápidamente utilizando el sistema Quick Connect. La manguera de alta presión PremiumFlex extrafina de cinco metros evita la formación de molestos nudos y ofrece la máxima flexibilidad y libertad de movimiento a la hora de limpiar. Un soporte para accesorios desmontable permite almacenar correctamente todas las piezas suministradas. Cuando termine de limpiar, el cable de alimentación se puede enrollar alrededor del soporte del dispositivo y sujetarlo en su lugar con un clip. Debido a su pequeño tamaño, la K Mini se puede almacenar fácilmente tanto en interiores como en exteriores.