Hidrolimpiadora K Mini *MX
La hidrolavadora más pequeña de Kärcher, elimina la suciedad en un abrir y cerrar de ojos, gracias a su peso ligero y su tamaño práctico. Se puede transportar y almacenar fácilmente.
Compacta y ligera: La K Mini es la hidrolavadora más pequeña de Kärcher. Gracias a su tamaño compacto y bajo peso, se puede transportar y almacenar fácilmente. El pequeño equipo de energía es ideal para limpiar balcones, muebles de jardín y patio, así como bicicletas y coches pequeños de forma rápida y eficiente. Su manejo es evidente: la pistola pulverizadora, el tubo de extensión y la lanza pulverizadora Vario Power se pueden montar en unos pocos pasos. Haga clic en la manguera de alta presión dentro y fuera del dispositivo y rocíe la pistola fácil y rápidamente utilizando el sistema Quick Connect. La manguera de alta presión PremiumFlex extrafina de cinco metros evita la formación de molestos nudos y ofrece la máxima flexibilidad y libertad de movimiento a la hora de limpiar. Un soporte para accesorios desmontable permite almacenar correctamente todas las piezas suministradas. Cuando termine de limpiar, el cable de alimentación se puede enrollar alrededor del soporte del dispositivo y sujetarlo en su lugar con un clip. Debido a su pequeño tamaño, la K Mini se puede almacenar fácilmente tanto en interiores como en exteriores.
Características y ventajas
Dispositivo compacto y ligeroSe puede almacenar fácilmente tanto en interiores como en exteriores. Fácil de transportar para una limpieza flexible.
Depósito de accesorios extraíbleAlmacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.
Manguera de alta presión PremiumFlex extrafinaEnrolle y desenrolle la manguera de alta presión fácilmente sin que se formen nudos Máxima flexibilidad a la hora de limpiar.
compartimento de almacenamiento de cables
- Enrolle y desenrolle el cable de alimentación de forma rápida y sencilla.
- Cable de alimentación firmemente sujeto en su lugar alrededor del soporte del dispositivo.
Sistema Quick Connect.
- Para una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 110 / 2 - máx. 11
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (A)
|6
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|280 x 233 x 295
Scope of supply
- Prolongación de lanza
- Pistola de alta presión: G 110 Q Short
- Lanza Vario Power
- Manguera de alta presión: 5 m, PremiumFlexTM
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Quick Connect del aparato
- Filtro de agua integrado
- Enrollamiento de cables
