Hidrolimpiadora K4 Premium Car
La K4 Premium Car de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).
La K4 Premium Car de Kärcher ofrece un alto desempeño y brinda un excepcional tiempo de servicio. La hidrolavadora está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada. Es ideal para la limpieza de vehículos muebles de jardín, bicicletas, etc., gracias a la lanza Vario Power y a la boquilla rotativa. La presión con la que sale el agua puede ajustarse a las necesidades de limpieza con un simple giro en la lanza. Y la boquilla rotativa ofrece un excelente resultado de limpieza al usarse sobre superficies resistentes que contengan suciedad fuertemente adherida. El filtro interno de agua protege a la bomba de alta presión contra las impurezas que tiene el agua, prolongando la vída útil de la bomba de alta presión.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras y gancho para cables
- Práctico almacenaje del cable.
Limpieza y orden
- Todo limpio y ordenado: gracias al enrollador de mangueras con un amplio gancho para cables para almacenar el cable de forma cómoda directamente en el equipo.
Plug 'n' Clean.
- Gracias al Plug 'n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida, sencilla y cómoda con un asa.
Conexión rápida
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|máx. 1800
|Caudal de agua (l/h)
|máx. 350
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|30
|Potencia de conexión (W)
|1500
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|13,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|19
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|332 x 426 x 872
Scope of supply
- Kit para coche: Cepillo de lavado, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Detergentes: Shampoo para automíviles 3 en 1 RM 610, 1 l
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Enrollador de mangueras de alta presión integrado
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Depósito con regulación de detergente
- Depósito de detergente extraíble
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Detergentes
