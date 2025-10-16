Hidrolimpiadora K5 Basic

La K5 Basic de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).

La K5 Basic de Kärcher ofrece un alto desempeño y brinda un excepcional tiempo de servicio. La hidrolavadora está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada. Es ideal para la limpieza de vehículos muebles de jardín, bicicletas, etc., gracias a la lanza Vario Power y a la boquilla rotativa. La presión con la que sale el agua puede ajustarse a las necesidades de limpieza con un simple giro en la lanza. Y la boquilla rotativa ofrece un excelente resultado de limpieza al usarse sobre superficies resistentes que contengan suciedad fuertemente adherida. El filtro interno de agua protege a la bomba de alta presión contra las impurezas que tiene el agua, prolongando la vída útil de la bomba de alta presión.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K5 Basic: Excelente rendimiento
Excelente rendimiento
El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.
Hidrolimpiadora K5 Basic: Mango
Mango
Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Hidrolimpiadora K5 Basic: Ruedas grandes
Ruedas grandes
Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Presión (bar/PSI) 20 - máx. 145 / máx. 2000
Caudal de agua (l/h) máx. 360
Rendimiento de superficie (m²/h) 40
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (W) 1600
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 14,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 17,7
Dimensiones (l × a × h). (mm) 285 x 309 x 867

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: Connección estándar
  • Lanza Vario Power
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 9 m
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Aplicación de detergente: Succión
  • Asa telescópica.
  • Bolsa suave
  • Filtro de agua integrado
  • Aspiración de agua
Hidrolimpiadora K5 Basic
Hidrolimpiadora K5 Basic
Hidrolimpiadora K5 Basic
Hidrolimpiadora K5 Basic
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.