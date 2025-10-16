Hidrolimpiadora Kärcher Compacta

La Hidrolavadora de Alta Presión Kärcher Compacta proporciona una limpieza rápida y sin esfuerzo para las tareas cotidianas. Es la máquina ideal para quienes buscan un equipo fácil de usar, transportar y almacenar.

La Kärcher Compacta, con una presión de 103 bar, ayuda a eliminar la suciedad más difícil de su bicicleta, coche, casa, patio, garaje y mucho más. La Hidrolavadora viene con una lanza recta ajustable que se adapta al tipo de limpieza requerida, y un aplicador de detergente que simplifica aún más la eliminación de la suciedad. Todo esto ahorra tiempo y agua en comparación con el uso de una manguera de jardín convencional.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (PSI) 1500
Caudal de agua (l/h) 300
Temperatura de entrada (°C) 40
Cable de conexión. (m) 5
Color Amarillo
Peso con embalaje incluido. (kg) 4,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 400 x 210 x 200

Scope of supply

  • Lanza Vario Power
Detergentes
