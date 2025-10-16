Hidrolimpiadora Kärcher Compacta
La Hidrolavadora de Alta Presión Kärcher Compacta proporciona una limpieza rápida y sin esfuerzo para las tareas cotidianas. Es la máquina ideal para quienes buscan un equipo fácil de usar, transportar y almacenar.
La Kärcher Compacta, con una presión de 103 bar, ayuda a eliminar la suciedad más difícil de su bicicleta, coche, casa, patio, garaje y mucho más. La Hidrolavadora viene con una lanza recta ajustable que se adapta al tipo de limpieza requerida, y un aplicador de detergente que simplifica aún más la eliminación de la suciedad. Todo esto ahorra tiempo y agua en comparación con el uso de una manguera de jardín convencional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (PSI)
|1500
|Caudal de agua (l/h)
|300
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Cable de conexión. (m)
|5
|Color
|Amarillo
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|400 x 210 x 200
Scope of supply
- Lanza Vario Power
