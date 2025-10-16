Hidrolimpiadora G 2600 PH

Máxima flexibilidad y completa independencia de la red eléctrica. Características más destacadas de los modelos de gama “G” con potentes motores de gasolina

Gama “G” para la limpieza total. Máxima flexibilidad y completa independencia de la red eléctrica. Estas son las características más destacadas de los modelos de gama “G”: unos potentes motores de gasolina aseguran la independencia de las máquinas de la conexión a la red eléctrica. Con su bastidor de gran robustez y las ruedas de grandes dimensiones, estos modelos también pueden trabajar sobre suelos irregulares, siendo la solución ideal para la limpieza de remolques, camiones, embarcaciones, entradas y accesos, etc.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (PSI) 2600
Caudal de agua (gal/min) 2,3
Temperatura de entrada (°F) máx. 104
Fabricante del motor Honda
Tipo de motor GCV 160
Cilindrada (cc³) 161
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 30
Dimensiones (l × a × h). (mm) 581 x 536 x 602

Scope of supply

  • Manguera de alta presión: 25 ft
  • Pistola de pulverización manual con seguro para niños
  • Lanza pulverizadora con adaptador Quick Connect galvanizado
  • Soporte integrado de mangueras con pistola y lanzas de pulverización
  • Manguera de detergente: con filtro
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
