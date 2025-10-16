Hidrolimpiadora G 4000 OH
Máxima flexibilidad y completa independencia de la red eléctrica. Características más destacadas de los modelos de gama “G” con potentes motores de gasolina
Gama “G” para la limpieza total. Máxima flexibilidad y completa independencia de la red eléctrica. Estas son las características más destacadas de los modelos de gama “G”: unos potentes motores de gasolina aseguran la independencia de las máquinas de la conexión a la red eléctrica. Con su bastidor de gran robustez y las ruedas de grandes dimensiones, estos modelos también pueden trabajar sobre suelos irregulares, siendo la solución ideal para la limpieza de remolques, camiones, embarcaciones, entradas y accesos, etc.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (PSI)
|4000
|Caudal de agua (l/min)
|13,6
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia. (CV)
|13
|Tipo de motor
|GX 390
|Cilindrada (cc³)
|390
|Color
|Antracita
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|86,1
|Peso sin accesorios. (kg)
|49,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|873 x 583 x 812
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual con seguro para niños
- Soporte integrado de mangueras con pistola y lanzas de pulverización
- Manguera de detergente: con filtro
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in
Equipamiento
- Manguera de alta presión industrial: 15.6 m
- Lanza pulverizadora con adaptador Quick Connect remote (acero inoxidable
- Filtro de agua integrado
Accesorios
