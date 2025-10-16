Hidrolimpiadora G 4000 OH

Máxima flexibilidad y completa independencia de la red eléctrica. Características más destacadas de los modelos de gama “G” con potentes motores de gasolina

Gama “G” para la limpieza total. Máxima flexibilidad y completa independencia de la red eléctrica. Estas son las características más destacadas de los modelos de gama “G”: unos potentes motores de gasolina aseguran la independencia de las máquinas de la conexión a la red eléctrica. Con su bastidor de gran robustez y las ruedas de grandes dimensiones, estos modelos también pueden trabajar sobre suelos irregulares, siendo la solución ideal para la limpieza de remolques, camiones, embarcaciones, entradas y accesos, etc.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (PSI) 4000
Caudal de agua (l/min) 13,6
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia. (CV) 13
Tipo de motor GX 390
Cilindrada (cc³) 390
Color Antracita
Peso con embalaje incluido. (kg) 86,1
Peso sin accesorios. (kg) 49,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 873 x 583 x 812

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual con seguro para niños
  • Soporte integrado de mangueras con pistola y lanzas de pulverización
  • Manguera de detergente: con filtro
  • Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

  • Manguera de alta presión industrial: 15.6 m
  • Lanza pulverizadora con adaptador Quick Connect remote (acero inoxidable
  • Filtro de agua integrado
Accesorios
