LBL 2 Battery
Características y ventajas
Diseño ergonómico
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipos a batería
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 18 V
|Velocidad de aire (km/h)
|máx. 210
|Caudal de aire (m³/h)
|220
|Regulación de la velocidad
|no
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|máx. 400 (2,5 Ah) / máx. 800 (5,0 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 22 (2,5 Ah) / 44 (5,0 Ah)
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
Campos de aplicación
- Aceras alrededor de la casa
