LBL 2 Battery

Características y ventajas
Diseño ergonómico
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipos a batería
Plataforma de baterías Plataforma de batería de 18 V
Velocidad de aire (km/h) máx. 210
Caudal de aire (m³/h) 220
Regulación de la velocidad no
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Rendimiento por carga de la batería (m²) máx. 400 (2,5 Ah) / máx. 800 (5,0 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 22 (2,5 Ah) / 44 (5,0 Ah)
Color Amarillo
Peso sin accesorios. (kg) 2
Peso con embalaje incluido. (kg) 3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
Campos de aplicación
  • Aceras alrededor de la casa
