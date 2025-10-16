Carro portamangueras de metal Modelo HT 80M
Extremadamente robustas, flexibles y resistentes a torsiones; Así son las mangueras de nuestros sistemas de riego. Sus ventajas más destacadas: una larga vida útil y un manejo muy sencillo.
Robusto bastidor de acero y tambor. Empuñadura ergonómica, con superficie de agarre antideslizante, más cómoda y confortable. Asa de altura ajustable. Guía para facilitar el enrollado y desenrollado de la manguera. No se entrega montado. Posibles manguera; 80 m (1/2"); 60m (5/8"); 28m (3/4")
Características y ventajas
Conector de manguera en ángulo
- La conexión de mangueras en ángulo impide que se doble la manguera. De esta forma se garantiza siempre el máximo caudal del agua.
Asa de altura regulable
Con dos conectores de mangueras universales Plus
Empuñadura ergonómica antideslizante
- Cómoda asa para un manejo sencillo
Guía para manguera y manivela manual
- Facilita el enrollado y desenrollado de la manguera
Armazón de acero y tambor
- Robusto e inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 80 (1/2") / máx. 60 (5/8") / máx. 40 (3/4")
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|5,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Conector de mangueras: 2 Unidad(es)
