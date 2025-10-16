Enrollador automático CR 7.220 20 m 1/2"

Sop. portamanguera "Premium" CR 7.220 Automatic con recogida autom. y fácil descon. de la manguera. Sist. de fijación con ángulo de giro ajust. de 0° – 180° y elem. de fijación mural plano.

Con el soporte portamanguera "Premium" CR 7.220 Automatic, las mangueras se enrollan y desenrollan fácil y rápidamente sin que se enreden ni entrelacen. Con dispositivo de recuperación automática y ordenada de la manguera y freno para la manguera integrado en el dispositivo de enrollado automático, para la recogida controlada de la manguera. Gracias al diseño plano del elemento de fijación mural y las medidas compactas del soporte portamanguera, éste solo necesita un espacio mínimo para su instalación. Además incorpora un sistema de fijación que ajusta el ángulo de giro del soporte de 0° – 180° y protege las paredes y objetos circundantes contra posibles daños.

Características y ventajas
Incl. manguera de 1/2" de 20 m más manguera de 2 m, de gran calidad y sin ftalatos (< 0,1 %)
Lanza de riego
1 conector para manguera
1 conector para manguera con Aqua Stop
Conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2
Práctico compartimento para recoger accesorios
Premontado
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión de estallido (bar) 24
Color Negro
Peso (kg) 10,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 11,9
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 506 x 420

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Enrollador automático CR 7.220 20 m 1/2"
Enrollador automático CR 7.220 20 m 1/2"
Videos
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Para el riego de plantas en maceta
  • Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.