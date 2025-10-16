Con el soporte portamanguera "Premium" CR 7.220 Automatic, las mangueras se enrollan y desenrollan fácil y rápidamente sin que se enreden ni entrelacen. Con dispositivo de recuperación automática y ordenada de la manguera y freno para la manguera integrado en el dispositivo de enrollado automático, para la recogida controlada de la manguera. Gracias al diseño plano del elemento de fijación mural y las medidas compactas del soporte portamanguera, éste solo necesita un espacio mínimo para su instalación. Además incorpora un sistema de fijación que ajusta el ángulo de giro del soporte de 0° – 180° y protege las paredes y objetos circundantes contra posibles daños.