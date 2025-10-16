Soporte de manguera HR 25 - ½
Extremadamente robustas, flexibles y resistentes a torsiones; Así son las mangueras de nuestros sistemas de riego. Sus ventajas más destacadas: una larga vida útil y un manejo muy sencillo.
Práctico de utilizar y fácil de transportar gracias a sus medidas compactas. Enrollador de manguera ya montado y preparado, para ofrecer una solución cómoda, lista para el uso. Incluye 15 m de manguera de jardín 1/2" o 5/8". Lanza, 3 conectores Plus, 1 conector universal Plus con aquastop, 1adaptador de grifos de 3/4". Incluye soporte para fijación mural.
Características y ventajas
Con soporte de pared, tornillos, manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2 in, lanza, 4 conectores universales de mangueras Plus (3 × 2.645-003.0, 1 × 2.645-004.0) y conexión de grifos 3/4
- Listos para utilizar
Compact dimensioning
- Fácil de guardar
Marco de acero con recubrimiento de polvo para aplicaciones móviles y fijas
- Robusto e inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud de manguera (m)
|15
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 15 (1/2")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|2,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|265 x 300 x 305
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de huertos de gran tamaño
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.