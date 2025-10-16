Soporte porta manguera de jardín

Extremadamente robustas, flexibles y resistentes a torsiones; Así son las mangueras de nuestros sistemas de riego. Sus ventajas más destacadas: una larga vida útil y un manejo muy sencillo.

Muy robusto y práctico. Para un montaje fácil en paredes exteriores. Para un almacenamiento fácil y limpio de la manguera. Dotado de alojamiento para guardar los accesorios. Apropiado para todas las mangueras de jardín más conocidas del mercado.

Características y ventajas
Montaje fácil sobre paredes y muros exteriores
  • Fácil de guardar
Muy práctico, ahorra espacio con los soportes para cabezales y lanzas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro/longitud de manguera (m) máx. 35 (1/2") / máx. 25 (5/8") / máx. 20 (3/4")
Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 160 x 250 x 180