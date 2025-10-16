Soporte portamanguera compacto CR 3.110 Balcony
Soporte portamanguera compacto para el riego de balcones, terrazas, azoteas y huertos. Permite enrollar y desenrollar la manguera con toda comodidad. Ideal para el interior del hogar.
Con el primer soporte portamanguera para el interior del hogar ya no hay que levantar y transportar las pesadas regaderas.- El nuevo soporte portamanguera compacto CR 3.110 Balcony es la solución para un riego fácil y cómodo en balcones, terrazas, azoteas y huertos. Gracias al eficaz sistema antigoteo y el práctico espacio para guardar los restantes accesorios, el riego se convierte en la tarea más fácil y cómoda del mundo. Los dos conectores con sistema Aqua Stop que incorpora aseguran una desconexión de la manguera cómoda y sin producir salpicaduras - ¡las manchas de agua en la moqueta o en el suelo de parquet ya pertenecen al pasado! Además, gracias al conector para grifería interior, el soporte portamanguera CR 3.110 Balcony también se puede conectar en los grifos interiores. Por cierto: El soporte portamanguera para instalación en el interior del hogar se puede usar perfectamente como manguera de alimentación de agua para la limpiadora K 2.200 Balcony y otros modelos de la gama K 2.
Características y ventajas
Con manguera de 10 + 2 m de gran calidad, libre de ftalatos
Lanza de riego
2 conectores para manguera con Aqua Stop para desacoplar las mangueras sin salpicaduras
Elemento de fijación mural plano
Piezas de conexión para grifos exteriores e interiores
Premontado
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud de manguera (m)
|10
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|10 (5/16")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|2,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|145 x 285 x 330
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Scope of supply
- Conector de mangueras con Aqua Stop: 2 Unidad(es)
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
- Lanza de riego: 1 Unidad(es)
- Manguera 5/16": 10 m
- Manguera de conexión 5/16": 2 m
Equipamiento
- Tornillos y tacos para el montaje en pared
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.