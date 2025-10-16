Con el primer soporte portamanguera para el interior del hogar ya no hay que levantar y transportar las pesadas regaderas.- El nuevo soporte portamanguera compacto CR 3.110 Balcony es la solución para un riego fácil y cómodo en balcones, terrazas, azoteas y huertos. Gracias al eficaz sistema antigoteo y el práctico espacio para guardar los restantes accesorios, el riego se convierte en la tarea más fácil y cómoda del mundo. Los dos conectores con sistema Aqua Stop que incorpora aseguran una desconexión de la manguera cómoda y sin producir salpicaduras - ¡las manchas de agua en la moqueta o en el suelo de parquet ya pertenecen al pasado! Además, gracias al conector para grifería interior, el soporte portamanguera CR 3.110 Balcony también se puede conectar en los grifos interiores. Por cierto: El soporte portamanguera para instalación en el interior del hogar se puede usar perfectamente como manguera de alimentación de agua para la limpiadora K 2.200 Balcony y otros modelos de la gama K 2.