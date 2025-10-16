Soporte Portamanguera Premium HR 7.300
Con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como una gran caja de almacenamiento y posibilidad de sujeción de lanzas de riego.
La estación de riego compacta El portamangueras Premium HR 7.300 ya montado para uso móvil o estacionario es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Gracias a sus numerosas opciones de almacenamiento, por fin se puede guardar todo en un sitio. Detalles de equipamiento: enrollador de mangueras extraíble (2 en 1), posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, espaciosa caja de almacenamiento para guantes de jardín, tijeras de podar, palas, etc. Incluye soporte de pared y 2 conectores de manguera y la posibilidad de sujeción adicional de lanzas de riego. Adecuado para todas las mangueras de riego habituales (capacidad: manguera 1/2" de 30 m, manguera 5/8" de 20 m o manguera 3/4" de 12 m). Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
2 conectores de manguera estándar
Enrollador de mangueras extraíble (2 en 1)
Espacio para guardar lanzas de riego y cabezales
Accesorio de sujeción para rociadores o lanzas terminales de manguera
Amplio compartimento para guantes de jardín, tijeras, palas, etc.
Capacidad: 30 m de manguera de 1/2", 20 m de manguera de 5/8" o 12 m de manguera de 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Acabado robusto
- Larga vida útil.
- Premontado
Soporte de pared
- Estación de riego para guardar mangueras y accesorios de jardinería de forma práctica y en poco espacio
- Montaje fácil en paredes o muros exteriores
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|3,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|290 x 515 x 510
Videos
Accesorios
