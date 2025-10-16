La estación de riego compacta El portamangueras Premium HR 7.300 ya montado para uso móvil o estacionario es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Gracias a sus numerosas opciones de almacenamiento, por fin se puede guardar todo en un sitio. Detalles de equipamiento: enrollador de mangueras extraíble (2 en 1), posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, espaciosa caja de almacenamiento para guantes de jardín, tijeras de podar, palas, etc. Incluye soporte de pared y 2 conectores de manguera y la posibilidad de sujeción adicional de lanzas de riego. Adecuado para todas las mangueras de riego habituales (capacidad: manguera 1/2" de 30 m, manguera 5/8" de 20 m o manguera 3/4" de 12 m). Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.