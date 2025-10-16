Pistola pulverizadora Plus
Gran potencia de rociado, con un práctico y atractivo diseño, con gran comodidad de manejo y perfecta funcionalidad, los nuevos aspersores y pistolas de riego de Kärcher son un auténtico acierto. Pistola pulverizadora Plus con cuerpo metálico y patrón de pulverización ajustable.
Pistola de gran calidad. Chorro ajustable, de concentrado a pulverizado. Seguro contra deslizamiento o impacto. Ajuste continuo y fijación del caudal de agua. Robusto cuerpo de metal que garantiza una larga vida útil. Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.
Características y ventajas
Dispositivo de fijación
- Fijación del caudal de paso ajustado.
Chorro regulable, desde chorro intenso hasta pulverización
- Desde un chorro intenso y concentrado hasta una suave pulverización.
Sistema de acoplamiento
- Apto para todas las marcas conocidas.
Cuerpo de metal
- Robustez y resistencia garantizadas
Cubierta especial de resina sintética
- Especialmente resistente a los golpes y antideslizante.
Función de activación
- Permite ajustar con precisión el paso de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|110 x 38 x 195
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.