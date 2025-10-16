Manguera PrimoFlex® Plus de 50m, 3/4.
Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® plus de 50 m (3/4"). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 30 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.
La manguera de gran calidad PrimoFlex® Plus, con un diámetro de 3/4" y una longitud de 50 m, es ideal para regar superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento tejido resistente a la presión no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 30 bar. La manguera se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Esta manguera de riego tiene una garantía de 15 años. Las mangueras de gran calidad PrimoFlex® de Kärcher se caracterizan por su enorme robustez, flexibilidad y resistencia al doblado, y su funcionamiento y su manejo están optimizados. Nuestras mangueras PrimoFlex® Plus de varias capas contienen fibras amarillas Kevlar® de DuPont™. El empleo de este material es una característica inconfundible de nuestras mangueras que subraya su resistencia y el requisito de calidad.
Características y ventajas
15 años de garantía
- Garantiza larga vida útil
3 capas
- A prueba de flexiones
Presión de estallido de 30 bar
- Robustez garantizada
Manguera extremadamente robusta, flexible y resistente a dobleces
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia a temperaturas de -20 a +65 °C
- Robustez garantizada
Sin cadmio, bario ni plomo
- Respeta la salud y el medio ambiente
Tejido cruzado con innovadoras fibras de KEVLAR® fabricadas por DuPontTM
- Gran solidez y resistencia
Capa interna opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Garantiza larga vida útil
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
- Respeta la salud y el medio ambiente
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|3/4″
|Longitud de manguera (m)
|50
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|11,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|11,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|415 x 415 x 200
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de huertos de gran tamaño
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.