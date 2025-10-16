La manguera de gran calidad PrimoFlex® Plus, con un diámetro de 3/4" y una longitud de 50 m, es ideal para regar superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. La manguera de riego de 3 capas con recubrimiento tejido resistente a la presión no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La presión de estallido es de 30 bar. La manguera se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Esta manguera de riego tiene una garantía de 15 años. Las mangueras de gran calidad PrimoFlex® de Kärcher se caracterizan por su enorme robustez, flexibilidad y resistencia al doblado, y su funcionamiento y su manejo están optimizados. Nuestras mangueras PrimoFlex® Plus de varias capas contienen fibras amarillas Kevlar® de DuPont™. El empleo de este material es una característica inconfundible de nuestras mangueras que subraya su resistencia y el requisito de calidad.