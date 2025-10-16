La manguera de gran calidad PrimoFlex® premium, con un diámetro de 1/2" y una longitud de 50 m, es ideal para regar superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. La manguera de riego, de 5 capas y resistente a la torsión, está provista de un recubrimiento doble patentado. Su tejido único, cruzado y de punto, hace que esta manguera sea especialmente resistente a la presión: la presión de estallido es de 50 bar. La manguera de gran calidad no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La manguera se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Esta manguera de riego tiene una garantía de 18 años. Las mangueras de gran calidad PrimoFlex® premium de Kärcher se caracterizan por su enorme robustez, flexibilidad y resistencia al doblado, y su funcionamiento y su manejo están optimizados. Nuestras mangueras PrimoFlex® premium de varias capas contienen fibras amarillas Kevlar® de DuPont™. El empleo de este material es una característica inconfundible de nuestras mangueras que subraya su resistencia y el requisito de calidad.