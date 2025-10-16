El kit de manguera en espiral ofrece los requisitos ideales para tareas de riego regulares en jardines pequeños, terrazas, balcones o en el camping. Ya no es necesario transportar regaderas ni tirar de mangueras, lo cual requería mucho tiempo y esfuerzo. El kit de manguera en espiral de Kärcher es una verdadera ayuda y está siempre listo para todas las actividades de riego pendientes. Detalles de equipamiento: manguera en espiral de 10 m, sin ftalatos y resistente a los rayos UV, pistola de riego multifunción, 1 conector de mangueras en espiral con protección contra flexiones, 1 conector de mangueras en espiral con protección contra flexiones y Aqua Stop, conexión de grifo G3/4, conexión de grifo para armaduras interiores y un soporte de pared. Incluso la suciedad gruesa puede eliminarse sin esfuerzo de las herramientas de jardín y similares gracias a la pistola de riego multifunción incluida. La manguera en espiral recupera su forma compacta tras cada uso y puede almacenarse en el soporte de pared sin apenas ocupar espacio. La conexión de grifo para armaduras interiores incluida permite conectar la manguera en espiral incluso a un grifo de agua de cocina.